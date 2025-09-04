L’#iloverun Athletic Terni è pronta a ripartire. I corsi di atletica leggera sono iniziati ufficialmente lunedì 1° settembre, dando il via a una nuova stagione sportiva di crescita e divertimento per bambini e ragazzi di tutte le età.

«Invitiamo giovani e famiglie a scoprire la passione per questo sport – scrivono dalla società – sotto la guida di tecnici e istruttori Fidal altamente qualificati e motivati. Gli allenamenti si svolgono ogni lunedì, mercoledì e venerdì al camposcuola Casagrande di Terni. Per il mese di settembre sono previsti i seguenti orari: dalle 17 alle 18 il gruppo piccoli (nati nel 2015 e successivi); dalle 17 alle 18.30 il gruppo grandi (nati nel 2014 e precedenti). Sono accolti bambini fino ai nati nel 2021».

Per l’Athletic Terni «l’atletica leggera è molto più di un semplice sport, è una scuola di vita e una palestra per corpo, mente e carattere. I corsi non solo sviluppano capacità fisiche, ma trasmettono valori come rispetto, perseveranza e collaborazione, in un ambiente sano e stimolante. Fondata nel 2007 da Francesco Corsetti e Leonardo Bordoni, la nostra società vanta un palmarès prestigioso: campioni d’Italia di corsa, due partecipazioni in Coppa europa per club, tre Coppe Italia paralimpiche di lanci e sette atleti azzurri. È inoltre l’unica società umbra impegnata nell’atletica leggera paralimpica, con un forte impegno sociale e formativo».

Per tutte le informazioni e le iscrizioni si può contattare Leonardo Bordoni al 393.9756621; Marcello Capotosti al 328.3321123; inviare una mail a [email protected].