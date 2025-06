La polizia Locale di Perugia è intervenuta, dopo la segnalazione di tre ragazze ventenni, turbate dal comportamento di un uomo, in una delle biblioteche comunali del capoluogo, dove le giovani si erano recate per studiare.

«L’uomo, cinquantenne residente nel comune di Perugia – si legge in una nota della polizia Locale perugina – era già noto al personale della biblioteca per precedenti comportamenti non adeguati al contesto pubblico, ma fino a quel momento non aveva mai compiuto atti di autoerotismo in presenza degli utenti». Questa volta, però, la situazione è degenerata: «Le tre studentesse universitarie, tutte fuori sede, si sono accorte di quanto stava accadendo e, visibilmente scosse, hanno chiesto aiuto alle operatrici del front office, che a loro volta hanno immediatamente contattato la nostra centrale operativa».

Gli agenti sono arrivati sul posto e hanno raccolto la querela da parte delle tre giovani. L’uomo è stato denunciato per molestie e disturbo alla persona e dovrà rispondere anche del reato di atti osceni in luogo pubblico. La biblioteca in cui si è verificato l’episodio – riferisce il Comune – è attualmente sotto stretta sorveglianza: «Stiamo monitorando la struttura per evitare che fatti di tale gravità possano ripetersi, soprattutto in considerazione della giovane età della maggior parte degli utenti».