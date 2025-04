Una donna di 51 anni residente in provincia di Perugia, è accusata di aver fatto sesso con un ragazzo neanche 15enne che le era stato affidato dai servizi sociali. L’inchiesta, riportata dl quotidiano ‘Il Messaggero-Umbria‘ in un articolo di Enzo Beretta, è attualmente in corso e riguarda un arco temporale relativamente ampio, fra giugno 2023 e settembre 2024.

L’affidamento provvisorio ed eterofamiliare, deciso dal tribunale di Perugia, era avvenuto su proposta dei servizi sociali di un Comune umbro. Nel corso delle indagini il ragazzo, sentito dal gip Margherita Amodeo con le modalità dell’incidente probatorio, avrebbe riferito che i rapporti erano stati del tutto consensuali, ma la sua età al tempo dei fatti – e il vincolo di affidamento – ha portato la procura della Repubblica di Perugia ad aprire un fascicolo che vede l’affidataria indagata per ‘atti sessuali con minorenne’. Le indagini sull’accaduto, coordinate dal pm Franco Bettini, sono condotte dai carabinieri e il giovane è stato poi allontanato dalla casa della donna e riaffidato al padre. Dopo l’incidente probatorio, gli atti sono tornati al pm per decidere come procedere.