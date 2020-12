Auguri di Natale nel linguaggio dei segni

Condividi questo articolo su

















Auguri di Natale LIS

Vi proponiamo ora degli auguri molto particolari che arrivano in LIS – il linguaggio dei segni – usato da persone sorde o mute. Una comunità che, attraverso Clarissa Bartolini, attivista da sempre impegnata sul fronte della sensibilizzazione, pone all’attenzione dell’opinione pubblica la necessità di adeguare la comunicazione istituzionale alle esigenze di chi non sente. Una necessità ancora più urgente in un periodo in cui, con la mascherina, non è possibile nemmeno leggere le labbra. E ciò ovviamente taglia fuori dalla vita sociale molte persone che invece, con un po’ di attenzione in più, potrebbero comunicare con noi.