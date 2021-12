Auto cade dalla bisarca che la trasporta: sette feriti in A1, uno grave

Incidente stradale nella tarda serata di mercoledì, poco dopo le ore 23.30, lungo l’autostrada A1 in provincia di Terni. Il sinistro è accaduto circa un chilometro prima del casello autostradale di Orvieto, in direzione Roma. Coinvolti più veicoli: ci sono sette feriti, uno dei quali – un 45enne del Lazio – è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia Stradale di Orvieto – il traffico è stato interrotto per circa un’ora – così come gli operatori del 118, i vigili del fuoco ed il personale di Autostrade.

La dinamica

L’incidente – questa la ricostruzione della polizia Stradale – è stato causato dalla caduta di un’auto da una bisarca che la stava trasportando e a cui, evidentemente, era stata mal assicurata. Il conducente del mezzo pesante probabilmente non se ne è accorto ed ha proseguito la sua marcia: sono in corso indagini serrate da parte della Stradale orvietana per giungere alla sua identificazione. Successivamente l’autovettura caduta dal tir, e finita in mezzo all’autostrada, è stata colpita da un’auto che sopraggiungeva e nell’incidente sono poi rimasti coinvolti altri cinque veicoli, tra cui un tir ed un trasporto carico eccezionale. Il 45enne rimasto gravemente ferito, viaggiava come passeggero sul veicolo che ha urtato violentemente contro l’auto precipitata dalla bisarca.