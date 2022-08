Auto contro autotreno in strada di Sabbione: ferita una donna

Incidente a Terni, all’incrocio tra strada di Sabbione e strada Santa Filomena intorno alle 13 di giovedì. A seguito dell’impatto, che ha coinvolto una Fiat Panda e un autotreno di una ditta ternana, è rimasta ferita e in stato di shock una donna del 1978 che era alla guida della Panda: è stata soccorsa in loco dagli operatori sanitari del 118 e poi condotta in ospedale. Le sue condizioni, come appreso sul posto, non sembrano fortunatamente gravi. A gestire i rilievi e la viabilità è la polizia Locale che al momento ha provveduto a chiudere la strada in ambo le direzioni. Inevitabili disagi per la viabilità. I vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza.

