Serio incidente nel pomeriggio di giovedì lungo la strada statale 318 di Valfabbrica, in direzione Perugia. Un’auto si è scontrata per cause in fase di accertamento contro un camion: gravemente ferita la persona che era alla guida del veicolo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia di Stato per effettuare i rilievi e gestire la viabilità.

