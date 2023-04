Auto contro moto nelle Marche: perde la vita 40enne nato a Foligno e residente a Terni

Incidente stradale mortale nel primo pomeriggio di sabato nel territorio comunale di Valfornace (Macerata), nelle Marche. A perdere la vita è stato il 40enne Vinicio Aristei, originario di Foligno e residente a Terni. Il tragico impatto è avvenuto lungo la strada di collegamento tra Sant’Ilario e e Fiordimonte: inutili i soccorsi per l’uomo – a bordo di una moto Bwm, scontratosi con una Land Rover guidata da un uomo di Bolognola – degli operatori sanitari del 118 (con eliambulanza), accorsi sul posto insieme ai carabinieri della Compagnia di Camerino ed ai vigili del fuoco. La vittima ha perso la vita sul colpo, come riportano i colleghi di cronacheancona.it e picchionews.it. Sono in corso di accertamento le cause che hanno portato al sinistro. Aristei era in compagni di altri due amici al momento dell’impatto e lascia una figlia di 11 anni.

Articolo in aggiornamento