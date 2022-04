Auto in fiamme in E45: conducente in salvo

Sabato sera, mentre percorrevano la E45, gli agenti della polizia di Stato di Città di Castello hanno notato sotto il cavalcavia all’altezza dello svincolo Umbertide sud, un’auto in fiamme ferma al lato della carreggiata. Dopo aver richiesto l’immediato intervento dei vigili del Fuoco gli agenti, in sicurezza, hanno fatto rallentare il traffico e hanno prestato soccorso al conducente che, fortunatamente, non è rimasto ferito nell’incendio. Dopo averlo tranquillizzato – riferisce la questura – i poliziotti hanno messo in sicurezza la zona consentendo ai vigili del fuoco, nel frattempo sopraggiunti, di spegnere le fiamme. Dagli accertamenti è risultato che l’incendio era divampato per cause accidentali, probabilmente un cortocircuito dell’impianto elettrico. Terminate le operazioni, gli agenti hanno ripristinato la viabilità senza creare particolari disagi per la circolazione stradale.

