Autovettura in fiamme nel primo pomeriggio di domenica lungo il raccordo Terni-Orte, all’altezza di Nera Montoro (Narni), in direzione Terni. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia Stradale. A parte i disagi per la viabilità e i danni relativi al veicolo avvolto dalle fiamme, non risultano feriti né altri mezzi coinvolti.