Auto in scarpata: due persone in ospedale

Incidente senza gravi conseguenze nel tardo pomeriggio di sabato – poco dopo le 19 – lungo la statale tra Marmore e la frazione in terra laziale di Piè di Moggio, al confine tra le province di Terni e Rieti. Una station wagon è finita fuori dalla sede stradale, in una scarpata: due persone sono rimastre incastrate all’interno del veicolo e sono state soccorse dai vigili del fuoco del comando ternano dopo circa trenta minuti di intervento. Le loro condizioni non sono serie e ora si trovano all’ospedale ‘De Lellis’ per gli accertamenti del caso. Sul posto anche gli operatori sanitari del 118.

