Auto schiacciata da tir: illeso il conducente

Incidente stradale allo svincolo di Ponte San Giovanni della Perugia-Bettolle, direzione Firenze. In seguito al sinistro, un’autovettura è rimasta incastrata sotto un autoarticolato. Secondo quanto riportano i vigili del fuoco di Perugia, intervenuti sul posto insieme alla polizia Stradale, agli operatori del 118 e agli addetti Anas, non risultano persone rimaste ferite. A spiegare il ‘miracoloso’ perché, è lo stesso 115: «L’auto era occupata dal solo conducente, la cui posizione nell’abitacolo non è stata interessata dall’incidente». Il traffico – riferisce una nota Anas delle ore 15.33 – è stato temporaneamente interrotto: «In alternativa è possibile proseguire in direzione Roma e invertire la marcia utilizzando lo svincolo successivo».

Condividi questo articolo su