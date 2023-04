Auto si abbatte sul guardrail. Abitacolo distrutto: grave il conducente

Grave incidente stradale a Gubbio (Perugia), nel primo pomeriggio di giovedì – intorno alle ore 15.30 – lungo la strada statale 219 di Gubbio e Pian d’Assino all’altezza di Torre Calzolari. Il conducente di un monovolume Renault Trafic ne ha perso il controllo finendo contro il guardrail che è letteralmente entrato all’interno della vettura. L’uomo, privo di coscienza e gravemente ferito, è stato estratto dalle lamiere del veicolo dai vigili del fuoco e quindi consegnato agli operatori del 118 per il trasporto d’urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Gubbio per i rilievi e la gestione della viabilità. Anas informa che la strada è «temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Torre Calzolari e Padule, a Gubbio. Sul posto è intervenuto il personale e i tecnici Anas al fine di ripristinare la transitabilità nel più breve tempo possibile. Per consentire i lavori di ripristino delle barriere danneggiate, potrà essere necessario istituire il senso unico alternato della circolazione regolato da semaforo».

