Autoricambi da veicoli rubati: indagato un imprenditore ternano

C’è anche un imprenditore ternano di circa 60 anni, titolare di un’importante attività di rivendita autoricambi, coinvolto nell’indagine condotta dai carabinieri della Compagnia di Ronciglione che ha portato all’arresto di due soggetti. Il ternano è indagato a piede libero per il reato di ricettazione.

Il modus operandi

L’indagine, coordinata dalla procura di Viterbo, è stata condotta dai militari della Compagnia di Ronciglione, in particolare il Nor guidato dal tenente Romualdo D’Anna, e dai comandi stazione di Sutri e Bassano Romano. L’attività investigativa, iniziata lo scorso aprile, ha consentito di portare alla luce un gruppo criminale che raccoglieva e stoccava auto rubate, per la maggior parte nella zona di Roma, per poi smontare e rivendere tutte le componenti meccaniche.

Un vasto giro fra Lazio e Umbria

Il deposito auto si trovava a Sutri in una zona impervia e piuttosto nascosta: qui le auto rubate – soprattutto Fiat di vari modelli, recenti e costosi – venivano letteralmente ‘cannibalizzate’ per recuperare qualsiasi componente che potesse essere piazzata sui mercati clandestini di Lazio e Umbria, ma anche presso carrozzieri e meccanici. Fra le attività che acquistavano il materiale, quindi finite nell’occhio del ciclone, c’è anche quella del 60enne ternano denunciato alla procura viterbese. Delle auto, così, restava solo il telaio, distrutto a mezzo di una pressa per non lasciare tracce.

Arresti e perquisizioni

Due, come detto, gli arresti disposti dal gip di Viterbo: entrambi relativi a soggetti italiani residenti nel territorio viterbese e già noti alle forze dell’ordine. L’imprenditore 60enne ternano è stato invece raggiunto dai militari per una perquisizione disposta dall’autorità giudiziaria.