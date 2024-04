A1: incidente fra Orte e Attigliano. Sei veicoli coinvolti

Aggiornamento 13.36 – La polizia Stradale di Orvieto fa sapere che la coda è di 3 chilometri, in diminuzione. Contestualmente Autostrade rende noto che l’incidente è stato risolto e che il traffico transita su tutte le corsie disponibili.

Aggiornamento 12.45 – La polizia Stradale di Orvieto fa sapere sono 11 i chilometri di coda in carreggiata nord fra Orte e Attigliano. Il traffico scorre su un’unica carreggiata, con difficoltà. Alcune delle persone coinvolte sono rimaste ferite ma in maniera non grave.

Martedì mattina alle ore 11.15 circa, lungo l’autostrada A1 fra Orte (Viterbo) ed Attigliano (Terni) in direzione nord (km 481), è avvenuto un incidente stradale che ha coinvolto sei autovetture. A renderlo noto è Autostrade per l’Italia, che specifica: «Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia Stradale di Orvieto e il personale della Direzione 5° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Attualmente – l’aggiornamento è delle ore 12.20 – sul luogo dell’evento il traffico transita su una corsia e si registrano 10 chilometri di coda in direzione Firenze. In alternativa, agli utenti diretti verso Firenze si consiglia di uscire ad Orte, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 ad Orvieto».