A1, incidente Orvieto: si ribalta furgone con 6 persone a bordo. Muore un 50enne

Articolo in aggiornamento

Aggiornamento – Morto un 50enne casertano, quattro feriti

I vigili del fuoco del comando provinciale di Terni informano che «l’incidente ha coinvolto un minibus» e che «una persona è deceduta. Si tratta di un uomo di 50 anni originario di Caserta». La polizia Stradale orvietana precisa che ci sono anche quattro feriti. Di questi – si apprende dal 118 regionale -, due sono stati trasportati all’ospedale ‘Santa Maria della Stella’ di Orvieto: una persona con politrauma ed un’altra con lesioni più lievi.

Viabilità ore 18.30

Autostrade per l’Italia informa che «sulla A1 Milano-Napoli tra Orte e Orvieto verso Firenze, è stata disposta la chiusura del tratto, a seguito di un incidente ora risolto avvenuto al km 455. All’interno del tratto chiuso si segnalano 3 km di coda in diminuzione. Chi viaggia verso Firenze deve uscire ad Orte dove si sono formati 2 km di coda, seguire le indicazioni per la superstrada E45 in direzione di Perugia, percorrere il raccordo Siena-Bettolle e rientrare in autostrada a Valdichiana. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso».

Grave incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì lungo l’autostrada A1, in provincia di Terni, circa 5 chilometri prima dello svincolo di Orvieto (chilometro 455 nord) in direzione Firenze. Coinvolto – riferisce la polizia Stradale di Orvieto – un furgone con a bordo sei persone che si è ribaltato per cause in corso di accertamento. Sul posto – oltre alla Polstrada – sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco di Orvieto e gli addetti di Autostrade per l’Italia.