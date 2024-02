Saranno gli agenti della polizia Stradale di Terni, i carabinieri di Orvieto ed i colleghi della polizia Locale di Baschi, Arrone, San Gemini, Narni, Acquasparta, Attigliano, Giove, Guardea, Penna in Teverina ed Acquasparta ad essere impegnati nel mese di marzo nei controlli per la velocità lungo le strade extraurbane del Ternano: di seguito l’elenco delle attività previste per giorno ed orario. Il documento è stato firmato dal prefetto Giovanni Bruno.

