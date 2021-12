Avances sessuali ad un 85enne per rapinarlo: denunciata a Spoleto

Dopo aver fatto la spesa, venerdì scorso, è stato seguito da una donna che lo ha raggiunto sul portone di casa. Lì l’anziano – un 85enne di Spoleto – si è sentito proporre prestazioni sessuali, compreso l’invito a salire insieme a casa per ‘consumare’. In realtà l’intento era quello di derubarlo, tanto che la signora, attraverso la tecnica ‘dell’abbraccio’, avrebbe tentato di strappargli il portafogli e altri oggetti di valore. Fortunatamente l’anziano si è dimostrato da subito diffidente e così la donna è fuggita via di corsa, non prima di portarsi via le chiavi della sua casa rimaste sul portone. A quel punto l’anziano ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti, ricostruendo la vicenda e riuscendo a risalire all’autrice, poi denunciata a piede libero per il reato di rapina.

Condividi questo articolo su