Abitazione in fiamme, nel primo pomeriggio di martedì nel centro storico di Avigliano Umbro (Terni), in via della Torre. Il rogo, partito dallo scantinato, si è propagato al resto della struttura e per domarlo è servito l’intervento dei vigili del fuoco di Terni e di Amelia. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori della Croce Rossa aviglianese, a scopo precauzionale: non risultano infatti persone coinvolte o intossicate. Significativi, di contro, i danni.

Condividi questo articolo su