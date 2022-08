Avigliano Umbro, Wind porta tutti al Tar per il no alla nuova antenna

di S.F.

C’è qualcosa da chiarire tra la Wind, la Regione, la soprintendenza ed il Comune di Avigliano Umbro. Sì, perché alla società il parere negativo alla realizzazione del progetto per un nuovo impianto di telecomunicazioni Wind Tre non è andato giù: impugnata la determina di diniego e tutti al Tribunale amministrativo regionale. Il ricorso è stato depositato venerdì 5 agosto.

Di mezzo la soprintendenza e la Regione



Wind ha intenzione di tirar su un’antenna nella zona – area boschiva distante dal borgo – del cimitero di Toscolano, una frazione di Avigliano. Da quanto si apprende in realtà non è tanto il Comune, quanto bensì la soprintendenza: è partito da loro l’input negativo a causa di una questione non di poco conto, vale a dire che si tratta di una zona vincolata a livello paesaggistico. In sostanza se la società sposta il ‘tiro’ di qualche decina di metri, non ci sarebbero problemi. Fatto sta che il ricorso al Tar è stato depositato.

Il tentativo del sindaco



Rivolgersi al Tar rischia di trascinare la storia per mesi (se va bene), anni nella maggior parte dei casi. In campo per provare a risolvere la situazione senza andare avanti per in tribunale c’è il sindaco di Avigliano Umbro, Luciano Conti: «Cercherò di percorrere tutte le strade affinché quella zona venga coperta dal segnale con risoluzione bonaria e non per vie legali». L’amministrazione comunale ha infatti approvato il progetto e rilasciato la concessione, poi dall’alto hanno fatto notare che in quel punto non si può fare. Da vedere se Wind darà seguito al ‘consiglio’ di spostare l’intervento di circa trenta metri (uscendo dal perimetro vincolato) e, in questo modo, chiudere la partita.