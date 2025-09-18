Il sindaco di Avigliano Umbro, Luciano Conti, e l’amministrazione comunale hanno ricevuto mercoledì la visita del prefetto di Terni Antonietta Orlando. Lo rende noto lo stesso sindaco Conti che ha salutato il prefetto insieme ai dipendenti comunali, alla polizia Locale e ai carabinieri. «Un incontro costruttivo – dichiara il primo cittadino – durante il quale il prefetto ha espresso la disponibilità e la volontà di instaurare un rapporto collaborativo, volto alle esigenze del nostro territorio e dei cittadini. Grati per la sua visita e onorati della sua presenza – sottolineato ancora il sindaco -, abbiamo augurato al prefetto un buon lavoro ed abbiamo comunicato la disponibilità dell’amministrazione comunale ad una leale e duratura collaborazione».