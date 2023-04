Avvicina minorenne per toccargli le parti intime e baciarlo: 86enne denunciato

Violenza sessuali nei confronti di minore. Questa l’accusa per la quale un 86enne – già noto alle forze dell’ordine – residente a Perugia è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Castel del Piano: l’anziano si è avvicinato ad un 17enne nella sala d’attesa della stazione ferroviaria e, con futili pretesti, gli ha palpeggiato le parti intime per poi baciarlo in bocca. Poi il giovane è riuscito a divincolarsi. A chiudere il cerchio la denuncia, le acquisizione delle immagini della videosorveglianza e l’identificazione.

