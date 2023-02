Avvocati di Terni: Cherubini presidente ma la spaccatura pesa. In 6 verso le dimissioni

Aggiornamento

Il consiglio di mercoledì ha lasciato pesanti strascichi, oltre ad una spaccatura evidente già nei numeri, in seno all’Ordine degli avvocati della provincia di Terni. La comunicazione ufficiale ancora non c’è ma sei consiglieri – Fabio Lancia, che non è stato eletto presidente nonostante sia stato il più votato dagli iscritti, Elisa Esposito, Andrea Camilli, Paolo Cipiccia, Alessia Solini e Antonio Barberisi (che al momento del voto in consiglio si è astenuto) – sarebbero pronti a rassegnare le proprie dimissioni dall’organismo che rappresenta l’avvocatura ternana. Una frattura che, almeno in epoca recente, non conta precedenti e che apre ora nuovi scenari. Compreso il commissariamento dell’Ordine e quindi nuove elezioni.

Parte con una sorpresa il nuovo corso dell’Ordine degli avvocati di Terni. Mercoledì pomeriggio si è infatti insediato il nuovo consiglio che ha eletto presidente, segretario e tesoriere. E se l’avvocato Fabio Lancia era stato il candidato più votato alle elezioni dello scorso 3 febbraio per il rinnovo del consiglio, la presidenza dell’Ordine non è andata a lui – come i più si attendevano – bensì alla collega Stefania Cherubini. Segretario è stato eletto l’avvocato Federica Bigi mentre il tesoriere è l’avvocato Elisabetta Brunetti. La Cherubini è la prima donna a diventare presidente dell’Ordine degli avvocati di Terni e balza agli occhi che le tre le massime cariche dell’organismo sono state affidate ad altrettante donne: un nuovo corso tutto al femminile. Circa i numeri, per eleggere il nuovo presidente si è andati alla ‘conta’ e su undici votanti, sia Lancia che la Cherubini hanno ottenuto 5 voti, con un’astensione. In ragione della parità, però, la presidenza è andata a quest’ultima che vanta un’anzianità di iscrizione all’Ordine maggiore rispetto al collega, più giovane.