Avvocati di Terni: Stefania Cherubini prima donna eletta presidente dell’Ordine

Parte con una sorpresa il nuovo corso dell’Ordine degli avvocati di Terni. Mercoledì pomeriggio si è infatti insediato il nuovo consiglio che ha eletto presidente, segretario e tesoriere. E se l’avvocato Fabio Lancia era stato il candidato più votato alle elezioni dello scorso 3 febbraio per il rinnovo del consiglio, la presidenza dell’Ordine non è andata a lui – come i più si attendevano – bensì alla collega Stefania Cherubini. Segretario è stato eletto l’avvocato Federica Bigi mentre il tesoriere è l’avvocato Elisabetta Brunetti. La Cherubini è la prima donna a diventare presidente dell’Ordine degli avvocati di Terni e balza agli occhi che le tre le massime cariche dell’organismo sono state affidate ad altrettante donne: un nuovo corso tutto al femminile. Circa i numeri, per eleggere il nuovo presidente si è andati alla ‘conta’ e su undici votanti, sia Lancia che la Cherubini hanno ottenuto 5 voti, con un’astensione. In ragione della parità, però, la presidenza è andata a quest’ultima che vanta un’anzianità di iscrizione all’Ordine maggiore rispetto al collega, più giovane.

