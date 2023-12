‘Babbo Natale’ Bandecchi regala soldi su Instagram

Cinquecento euro sul proprio conto corrente direttamente da quello di Stefano Bandecchi: pensava solo di ‘giocare’ e invece è stato spiazzato anche lui dalla ormai inesauribile imprevedibilità del sindaco di Terni, il ternano che martedì sera, sotto una foto del primo cittadino con un cappello di Babbo Natale – postata da lui stesso sul proprio profilo Instagram ufficiale – lo ha ‘sfidato’ chiedendo un bonifico.

La vicenda

«Avvistato il vero Babbo Natale» aveva scritto Bandecchi a corredo della sua foto, «vediamo se sei il vero Babbo Natale» gli ha risposto ironicamente il giovane, postando nei commenti il proprio Iban con tanto di nome e cognome. Detto, fatto. Nel giro di pochi minuti il sindaco ha pubblicato la foto della ricevuta del bonifico da 500 euro, augurando buon Natale al ‘temerario’ ma ‘fortunato’ cittadino. «Il bonifico è partito stamattina (mercoledì; ndr) – conferma Bandecchi al telefono – e non verrà annullato. Lui è stato simpatico, ha avuto il piglio giusto nel momento giusto, e io istintivamente, leggendo il suo commento, ho pensato che aveva ragione. Sono contento di quello che ho fatto, meno di quella cifra non potevo dare. Ci siamo scambiati anche dei messaggi privati e mi ha detto che questo è l’unico regalo che riceverà per Natale». Inevitabile che ora, sotto l’ultimo post, le richieste di ‘aiuto’ simili si siano moltiplicate, ma si sa, lo scherzo è bello quando è corto. «Tutte le altre richieste ora sono inadeguate – dice Bandecchi -. Ho voluto giocare e dare un segno, poi c’è chi lo capisce e chi no».