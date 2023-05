Bandecchi ‘costretto’ a cedere la Ternana? «Comunicata l’incompatibilità»

«La Ternana? Resto proprietario e presidente. Berlusconi quando era presidente del Consiglio mica ha venduto il Milan». Così Stefano Bandecchi lunedì, dopo la vittoria al ballottaggio per diventare sindaco di Terni. Due giorni dopo è arrivata la ‘doccia fredda’, soprattutto per i tifosi più legati alla gestione del patron livornese (e ovviamente preoccupati da un possibile futuro incerto). Gli uffici comunali hanno infatto comunicato al neo sindaco Bandecchi la sua incompatibilità in base alle normative dell’ente – all’orizzonte si intravedono già polemiche, accuse ed eventuali repliche sulla genesi di questa norma – che individuerebbero una potenziale incompatibilità, su cui l’assemblea comunale di palazzo Spada sarà chiamata a ragionare, fra il ruolo di primo cittadino e quello di proprietario della squadra di calcio che è concessionaria dello stadio comunale ‘Liberati’. A riportare la notizia in prima battuta è stato il sito web della Tgr Umbria con un pezzo a firma di Massimo Solani.

Perché

La potenziale incompatibilità – secondo quanto riportato – sarebbe fra il ruolo di sindaco e quello di proprietario dell’Università Niccolò Cusano, azionista unica della Ternana Calcio che ha in gestione lo stadio cittadino. Dato che porta con sé anche l’impossibilità per Bandecchi, dopo l’elezione, di costruire il nuovo centro sportivo, il nuovo stadio e anche la clinica privata – in project financing – di cui a lungo si è parlato in questi mesi. Un effetto-domino che Bandecchi avrebbe liquidato spiegando che «sarà il prossimo proprietario della Ternana a costruire tutto ciò». Sulla cessione societaria invece, il patron-sindaco ha spiegato di avere già sul tavolo – da quando a suo tempo aveva annunciato la volontà di vendere il sodalizio di via della Bardesca – «tre/quattro offerte». Si vedrà. Nell’annunciare la definizione della nuova giunta comunale, mercoledì pomeriggio via Instagram il neo sindaco aveva preannunciato una ‘brutta notizia’ ai ternani. Era questa.