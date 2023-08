Bandecchi: «Ministero dice che sono incompatibile come sindaco. Ma…»

Il documento sarebbe al protocollo del Comune di Terni da giovedì mattina e, nel primo pomeriggio, ad esporsi sul tema è stato direttamente il primo cittadino. Si fa riferimento al nodo incompatibilità di Stefano Bandecchi rispetto al ruolo di sindaco, lo stadio e l’università Niccolò Cusano. A confermare che dal Viminale ci si è mossi è lui stesso, in un video Instagram: «È arrivata la risposta del ministero degli Interni» e l’imprenditore livornese parla di «’forte incompatibilità’ dovuta allo stadio e siccome la Ternana gioca al ‘Liberati’, il sindaco è incompatibile». Nel prosieguo, però, Bandecchi ricorda i recenti sviluppi legati alla cessione della società rossoverde e che «l’università Niccolò Cusano non è più proprietaria della Ternana Calcio». In chiusura Bandecchi dice che «male che vada si rivota. Ma voglio l’80%», con sorriso d’ordinanza chiaramente. Si vedrà. Il quadro, in ogni caso, è tecnicamente complesso: a regolarlo in prima battuta c’è l’articolo 69 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL).

