Bandecchi o Masselli? Come cambia il consiglio comunale

Due consigli comunali possibili a seconda di chi si aggiudicherà il ballottaggio fra Orlando Masselli (centrodestra e civiche) e Stefano Bandecchi (Alternativa Popolare e civiche). Lo storico metodo matematico D’Hondt è quello utilizzato per attribuire i seggi dopo il voto amministrativo. E, al netto di ricalcoli delle schede e diverse attribuzioni – e ovviamente prima della formazione di qualsiasi giunta – il sistema delinea due possibili scenari a seconda di chi vincerà.

TUTTO SULLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2023

Se vince Masselli

Se il sindaco sarà Masselli, l’assemblea di palazzo Spada – per ciò che attiene la maggioranza – potrebbe essere composta da 11 consiglieri di Fratelli d’Italia (Marco Celestino Cecconi, Elena Proietti, Roberto Pastura, Nicola Giuliani, Cinzia Fabrizi, Roberta Montagna, Daniele Francescangeli, Rita Pepegna, Paola Pincardini, Francesco Pocaforza e Manuela Beltrame), 4 di Forza Italia (Francesco Maria Ferranti, Stefano Fatale, Lucia Dominici e Doriana Musacchi), 3 della lista Terni Masselli Sindaco (Valdimiro Orsini, Francesca Picchiami, Emiliano Proietti Cerquoni), 2 della Lega (Devid Maggiora e Federico Cini) e 1 di Terni Civica (Michele Rossi). In minoranza ci sarebbero 3 consiglieri della lista Bandecchi per Terni (Ivano Consalvi, Massimo Francucci e Alessandra Salinetti), 2 di Alternativa Popolare (Stefano Bandecchi e Viviana Altamura), 4 del Partito Democratico (José Maria Kenny, Francesco Filipponi, Maria Grazia Proietti, Pierluigi Spinelli), 2 del Movimento 5 Stelle (Claudio Fiorelli e Luca Simonetti) e 1 di Kenny Innovare per Terni (Donatella Virili).

Se vince Bandecchi

Con Bandecchi sindaco, la maggioranza del consiglio comunale potrebbe vedere 10 consiglieri della lista Bandecchi per Terni (Ivano Consalvi, Massimo Francucci, Alessandra Salinetti, Andrea Colasanti, Danilo Primieri, Mirko Presciuttini, Agnese Passoni, Massimiliano Marchetti, Maria Elena Gambini e Giulia Rosati), 5 di Alternativa Popolare (Viviana Altamura, Raffaello Federighi, Marco Iapadre, Sara Francescangeli e Guido Verdecchia), 3 di Noi con Bandecchi (Claudio Batini, Roberta Trippini e Ilaria Fortunati), 2 di Terni per Loro (Marco Schenardi e Michela Bordoni). All’opposizione ci sarebbero 5 consiglieri di Fratelli d’Italia (Orlando Masselli, Marco Celestino Cecconi, Elena Proietti, Roberto Pastura e Nicola Giuliani), 1 di Forza Italia (Francesco Maria Ferranti), 1 per Terni Masselli Sindaco (Valdimiro Orsini), 4 per il Partito Democratico (Josè Maria Kenny, Francesco Filipponi, Maria Grazia Proietti e Pierluigi Spinelli) e 1 per il Movimento 5 Stelle (Claudio Fiorelli).