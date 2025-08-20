Incontro martedì a Roma – a riferirlo è una nota del Comune di Terni – fra il sindaco Stefano Bandecchi, accompagnato dal capo di Gabinetto Cataldo Bernocco, e l’ambasciatore di Israele in Italia, Jonathan Peled. «Si tratta di un invito – afferma Bandecchi – che mi ha fatto particolarmente piacere e che è legato alle mie dichiarazioni pubbliche, ad iniziare da quelle fatte in consiglio comunale, sulla guerra in corso in Medio Oriente. Un conflitto avviato da Hamas il 7 ottobre 2023 con oltre 1.100 vittime da parte israeliana e con 250 ostaggi catturati e segregati, molti dei quali purtroppo nel frattempo deceduti».

Il sindaco di Terni prosegue: «Ho espresso anche in questa occasione vicinanza all’unica democrazia della regione, a un Paese che ha tutto il diritto di esistere e che rappresenta una società occidentale e basata sui principi della libertà e del rispetto della Costituzione democratica. Il popolo di Israele merita considerazione ed è sicuramente un motore di sviluppo che ha portato risultati innovativi in tanti settori tecnologici. Ho espresso, anche nell’occasione della visita all’ambasciata, che si arrivi quanto prima a una fine del conflitto e a una pace duratura che salvaguardi tutte le popolazioni coinvolte».