Bari-Ternana 0-0, ci prova Antenucci

Serve un’impresa di quelle importanti. Battere una squadra imbattuta da settembre nei novanta minuti, per di più in trasferta: complicata missione per la Ternana nei quarti di finale dei playoff di Lega Pro. Dopo il Monopoli c’è un’altra pugliese da superare, il Bari. Calcio d’inizio alle 20.30.

SI GIOCA NEL GIORNO DEL LUTTO CITTADINO A TERNI PER FLAVIO E GIANLUCA

Ancora out Mammarella

Il vicecapitano rossoverde si accomoda ancora in panchina perché dal primo minuto c’è di nuovo Celli in difesa. Verna sostituisce lo squalificato Paghera e si posiziona accanto a Palumbo e Salzano, mentre davanti ci sono Defendi e Furlan ai lati di Ferrante. Nei padroni di casa c’è Scavone e non Maita in mediana, per il resto non si registrano novità di rilievo: l’ex Antenucci guida l’attacco completato da Simeri e, alle loro spalle, Laribi.

Partenza di marca pugliese

Ternana equilibrata e attenta nel non concedere spazi al Bari in avvio. Possesso palla biancorosso non troppo efficace nelle battute iniziali: i pericoli principali arrivano dalle accelerazioni di Antenucci, com accade – tiro debole, nessun affanno per Iannarilli – al 5′ con un destro dai venti metri.

Primo tempo

5′ Primo affondo dei Galletti con Antenucci: il 7 si accentra e lascia partire un tiro dai venti metri che non spaventa Iannarilli.

1′ Inizia la Ternana.



Il tabellino

Bari (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare, Costa; Hamlili, Bianco, Scavone; Laribi; Simeri, Antenucci. A disposizione: Marfella, Perrotta, Corsinelli, Berra, Folorunsho, Schiavone, Maita, Stasi, Ferrante, D’Ursi, Terrani, Costantino. Allenatore: Vincenzo Vivarini

Ternana (4-3-3): Iannarilli; Parodi, Diakité, Bergamelli, Celli; Verna, Salzano, Palumbo; Furlan, Ferrante, Defendi (c). A disposizione: Marcone, Tozzo, Sini, Russo, Mammarella, Mucciante, Nesta, Damian, Partipilo, Marilungo, Torromino, Vantaggiato. Allenatore: Fabio Gallo

Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia Lido (assistenti Davide Moro di Schio e Alberto Zampese di Bassano del Grappa, 4° uomo Daniele Rutella di Enna)

Reti:

Ammoniti:

Calci d’angolo: 1-0

Recupero: