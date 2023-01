Baschi: anziana muore in casa. Accertamenti e autopsia

La procura della Repubblica di Terni ha aperto un’indagine sulla morte di una donna poco meno che 80enne, residente a Baschi, deceduta mercoledì mattina all’interno della propria abitazione. Gravemente invalida e allettata da tempo, l’anziana sarebbe stata stroncata da un malore ma l’autorità giudiziaria ha inteso comunque accertare con precisione le cause del decesso e dirimente, in tal senso, sarà l’autopsia sulla salma dell’anziana che viveva con il marito 83enne e la badante. Sul posto, dopo l’intervento del personale sanitario, si sono portati i carabinieri della Compagnia di Orvieto e del comando provinciale di Terni che hanno proceduto ai primi accertamenti. Non ci sarebbero elementi o situazioni tali da far sospettare un collegamento fra la morte della signora ed azioni violente o tali da cagionare lesioni. Tuttavia, nello scrupolo dell’azione investigativa, si è deciso di procedere alle verifiche: legittimi accertamenti che di per sé non configurano al momento ipotesi diverse dalla morte naturale.

