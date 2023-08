Baschi: atterraggio di emergenza per un aliante accanto all’A1

LE FOTO

Atterraggio di emergenza, nel primo pomeriggio di mercoledì, per un aliante nella zona industriale di Baschi (Terni). Pilota e co-pilota – si apprende – sono rimasti illesi mentre il velivolo ha riportato alcuni danni, comunque non particolarmente rilevanti. Secondo quanto appreso – sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Orvieto, gli agenti della polizia di Stato del commissariato orvietano e gli operatori del 118 – l’aliante stava sorvolando la zona quando ad un certo punto sarebbe venuta a mancare la corrente ascensionale – una sorta di ‘depressione’ – a causa della presenza di una nube temporalesca. Il velivolo avrebbe così perso quota, obbligando il pilota ad un atterraggio di emergenza in un terreno agricolo incolto adiacente l’autostrada A1. A chiamare per primi i soccorsi sarebbero stati proprio alcuni automobilisti in transito lungo l’Autosole. L’aliante – riferisce il comando provinciale di Terni dei vigili del fuoco – era partito da Rieti e a bordo c’erano due persone di mezza età.