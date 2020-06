Baschi, Montecchio e Avigliano: timori per i servizi di trasporto

«Percepiamo con preoccupazione il crescente disagio legato alla riorganizzazione del trasporto pubblico locale, con particolare rifermento ad alcune specifiche aree dei comuni che rappresentiamo». A dirlo sono i sindaci dei Comuni di Baschi (Damiano Bernardini), Montecchio (Federico Gori) e Avigliano Umbro (Luciano Conti) che hanno scritto una lettera alla presidente della Regione, all’assessore regionale ai trasporti, al presidente della Provincia di Terni e a quello di Bus Italia.

Carenze e tagli ai servizi

«Si tratta di territori – scrivono i tre sindaci – che ospitano le nostre piccole e numerose frazioni, che scontano già una carenza di servizi e negli anni hanno subito una serie interminabile di tagli». Bernardini, Gori e Conti segnalano i paesi di Acqualoreto, Morre, Collelungo, Melezzole, Santa Restituta e Toscolano. «Realtà – sottolineano – nelle quali il trasporto su gomma rappresenta l’unica soluzione per garantire un collegamento con i centri di maggiore dimensione, che i cittadini raggiungono quotidianamente per ragioni lavorative, sanitarie e per le ordinarie esigenze. Questo ultimo taglio delle corse autobus ha comportato il venir meno di qualsiasi servizio di trasporto pubblico. Una condizione inaccettabile in via generale resa ancor più intollerabile dalla situazione di emergenza che stiamo attraversando e dalla quale, con grande fatica, stiamo tentando di risollevarci. Non possiamo permettere – continuano – che anche il peso della crisi in atto si ripercuota su questi centri particolarmente disagiati. Si tratta di aree marginali all’interno di un più ampio contesto che è già un’area interna. Territori che, invece di essere sostenuti con azioni oculate, rischiano di essere ancora una volta dimenticati ed umiliati. Confidiamo – concludono i sindaci – in un tempestivo intervento per scongiurare questa evenienza. Chiediamo il ripristino immediato delle corse che risultano essenziali per la mobilità dei nostri concittadini».