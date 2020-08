Tutto pronto per la riapertura del ponte che attraversa il lago di Corbara nel territorio comunale di Baschi. Ad annunciarlo è il sindaco Damiano Bernardini: semaforo verde da giovedì mattina – ore 10 – con il transito a senso unico alternato per i veicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate. Le verifiche statiche sulla struttura, off-limits dal 22 luglio, erano scattate per via dell’aumento del traffico causato dalle modifiche per la chiusura temporanea del viadotto Montoro.

LE VERIFICHE STATICHE A LUGLIO