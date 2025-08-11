Un base jumper 48enne residente a Perugia è ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente verificatosi nella prima mattinata di lunedì sul monte Brento, in Trentino Alto-Adige. A riportare la notizia diversi portali d’informazione locali.

L’uomo ha impattato sulla parete rocciosa lungo la cosiddetta verticale – come riportano gardapost.it e labusa.info – arrampicata Boomerang. Per poi restare a cinquanta metri dal suolo appeso alla vela del paracadute. Diversi i jumper che hanno assistito all’incidente ed il recupero è scattato immediatamente grazie al lavoro del soccorso alpino e speleologico e dell’elisoccorso.

Una volta raggiunto e stabilizzato, il 48enne è stato medicalizzato e poi imbarellato. Dopodiché il trasporto in ospedale per le cure del caso. Ora è in gravi condizioni all’ospedale ‘Santa Chiara’ di Trento.