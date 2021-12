Bastardo: rissa di fronte al bar. ‘Daspo urbano’ per cinque

La rissa risale allo scorso 22 agosto, di fronte ad un bar di Bastardo (Giano dell’Umbria). I carabinieri del locale comando stazione, facente parte della Compagnia di Spoleto, hanno indagato sull’accaduto e alla fine è scattata la misura preventiva del ‘Daspo urbano’ per cinque persone.

L’indagine

«I cinque uomini – riferisce l’Arma – di età compresa tra i 25 e i 42 anni, si sarebbero resi responsabili della violenta rissa che ha causato lesioni anche ad alcuni avventori presenti nel locale e non coinvolti direttamente nell’evento, essendo presenti al momento dei fatti almeno 35/40 persone. Le condotte tenute dai soggetti, oltre a causare danni materiali al bar, hanno determinato seri problemi per l’ordine e sicurezza pubblica». Per questo i carabinieri di Giano dell’Umbria, intervenuti sul posto, hanno chiesto l’emissione del foglio di via per due anni nei confronti dei cinque soggetti, provenienti da altri comuni. La rissa sarebbe partita da due uomini che avevano discusso per motivi banali, fino a coinvolgere – complice l’alcol – altre persone.