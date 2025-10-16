di M.L.S.

Dopo la rissa in discoteca finiscono nei guai dodici persone, sei delle quali minorenni. Si tratta della vicenda che ha visto come scenario una discoteca di Bastia Umbra lo scorso 30 agosto. Proprio in questi giorni il questore di Perugia ha fatto chiudere il locale. Le dodici persone coinvolte sono state denunciate in stato di libertà. A riferire l’accaduto è una nota dei carabinieri.

I reati contestati sono rissa aggravata, minacce e lesioni personali. I fatti – spiega l’Arma – erano avvenuti sia all’interno che all’esterno della discoteca. In azione sono entrati i carabinieri della stazione di Bastia Umbra che, a seguito di una meticolosa indagine, hanno individuato dodici persone di età compresa tra i 16 e 27 anni, tra cui sei minori di 16/17 anni.

Nel corso della rissa l’intervento dei militari del Norm della Compagnia di Assisi era stato provvidenziale per sedare le violenze che si erano scatenate tra i soggetti coinvolti, tre dei quali, di 16, 26 e 27 anni, avevano poi riportato lesioni con prognosi rispettivamente di 15, 7 e 30 giorni.

I militari – prosegue la nota dell’Arma – erano intervenuti subito all’esterno del locale dove era in corso una colluttazione e, successivamente, anche all’interno dove si erano sviluppati ulteriori disordini. Sono stati ascoltati vari testimoni oltre all’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati.

In questo modo è stato possibile ricostruire compiutamente quanto accaduto all’esterno del locale, con l’individuazione di sette soggetti coinvolti, di cui cinque minori, identificati e deferiti in stato di libertà alle procure competenti. Ulteriori accertamenti hanno portato a verificare e definire anche i fatti avvenuti all’interno della discoteca, identificando altri cinque soggetti, tra cui un 16enne, ritenuti responsabili della rissa all’interno del locale, a loro volta deferiti a piede libero.