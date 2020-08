Bastia Umbra, muore dopo una rissa: in due già rintracciati

L’assurda morte di Filippo Limini, il 25enne spoletino investito nella notte tra venerdì e sabato nei pressi di un locale di Bastia Umbra dopo una rissa, ha sconvolto Spoleto.

La rissa

L’allarme al 112 è scattato poco prima delle 4 di sabato mattina. Terribile lo scenario che si è presentato ai primi soccorritori. Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri il giovane, sarebbe rimasto coinvolto in una violenta lite tra due comitive, all’uscita del locale. Dopo l’aggressione Filippo sarebbe caduto a terra e alcuni istanti dopo l’auto con a bordo il gruppo ‘rivale’ lo avrebbe investito, passandogli sopra per almeno due volte. I motivi che hanno scatenato la rissa sono attualmente al vaglio.

Almeno due gli aggressori già rintracciati

Guidati dal comandante Marco Vetrulli in queste ore stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Assisi che stanno interrogando parte della comitiva degli aggressori fuggiti dopo aver investito e ucciso il giovane spoletino: almeno due sarebbero stati rintracciati poco dopo la tragedia. Gli amici di Filippo, invece, dalla scorsa notte sono nella caserma di Bastia Umbra per cercare di ricostruire l’accaduto. La salma del ragazzo è stata trasportata in mattinata all’Istituto di medicina legale di Perugia, dove nei prossimi giorni verrà eseguita l’autopsia. L’indagine è coordinata dal sostituto procuratore di Perugia, Paolo Abbritti.

Il sindaco di Bastia Umbra

«Il sindaco e l’amministrazione tutta sono vicini alla famiglia del giovane – si legge nella pagina Facebook del sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti – vittima dello sconvolgente episodio accaduto questa notte a Bastia Umbra. Il dolore non lascia spazi a commenti o giudizi. Ora è solo dolore».

Monsignor Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia

Sul delitto sabato è intervenuto anche monsignor Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Ceu, conferenza episcopale umbra: «Esempio ulteriore di questo progressivo e tragico imbarbarimento sociale – ha detto al termine del solenne pontificale per le celebrazioni dell’Assunta – è l’omicidio di un giovane di Spoleto, avvenuto questa notte davanti ad una discoteca di Bastia Umbra. Di fronte a tali gesti disumani si rimane senza parole, ma non si può rimanere indifferenti ed inerti».