Bastia, Penny Market senza pace: rapina

Non c’è pace per il Penny Market di via Gramsci, a Bastia Umbra, già più volte finito nel mirino di malviventi. Venerdì sera c’è stata una rapina poco prima dell’orario di chiusura: un uomo è entrato armato di pistola – non accertato se vera o finta – riuscendo a portare via circa 1.500 euro in contanti mentre all’interno c’erano i clienti. Il protagonista è poi fuggito a piedi: sul fatto stanno indagando i carabinieri del comune del Perugino comandati dal maresciallo maggiore Gennaro Colella. Al vaglio dei militari – come riporta bastiaoggi – ci sono in particolar modo i video delle telecamere di sorveglianza.

IL COLPO DEL DICEMBRE 2017