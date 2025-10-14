Al volante della propria utilitaria, e ubriaco, ha tamponato un’altra auto. Poi ha fatto retromarcia per fuggire ma i danni riportati erano troppi, e la corsa è finita lì. I fatti sono accaduti sabato pomeriggio a Bastia Umbra.

Non contento l’uomo – 39enne di nazionalità italiana e ampiamente noto alle forze di polizia – quando è stato raggiunto dal conducente tamponato che cercava i dati per poter denunciare il sinistro, ha iniziato ad insultare, minacciare e spintonare la controparte. Da qui la chiamata e l’intervento della polizia di Stato.

Gli agenti del commissariato di Assisi hanno cercato di calmare il soggetto, che nel frattempo se l’è presa anche con loro fra minacce di morte e colpi a mani nude finiti, fortunatamente, a vuoto. Scontato l’arresto per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, a cui si è anche aggiunta la denuncia per danneggiamento visto che, una volta fatto salire a bordo del mezzo della polizia di Stato, ha spaccato a calci un finestrino e ne ha danneggiato un altro.