Benedetta pioggia ma Pasqua e Pasquetta sono salve in Umbria

Niente catastrofi, niente cataclismi. Se avete programmato delle gite fuori porta o dei picnic all’aperto, non c’è bisogno che cambiate i vostri piani per Pasqua e Pasquetta. Notizie positive per gli umbri vacanzieri e per la nostra regione con tanti turisti che verranno a scoprirne le bellezze. Si può sorridere in parte anche guardando la settimana che ci lasciamo alle spalle: ha fatto danni alle piante da fiore ma in quantità minore di quanto era previsto. E ora dovrebbero tornare le piogge. Michele Cavallucci aggiorna: «La perturbazione che in nottata, e al primo mattino, ha interessato le zone più occidentali della regione e il Ternano, ha portato cumulate importanti soprattutto su Trasimeno, Pievese, Orvietano e appunto Ternano, con valori compresi tra i 25 e i 35 mm. Sul resto della regione piogge assenti praticamente lungo la dorsale appenninica, e piogge man mano meno presenti andando verso est».

Via libera a Pasqua e Pasquetta

Con il passare delle ore il tempo migliora e il punto di domanda resta solo sul pomeriggio di domenica. Se si desidera godersi delle belle giornate queste due giornate lo favoriscono. Il previsore di Perugia Meteo scrive nella sua pagina Facebook: «Per quanto riguarda la tendenza per Pasqua e Pasquetta, il tempo sulla nostra regione va stabilizzandosi, pur restando la residua possibilità di qualche piovasco pomeridiano per la giornata di Pasqua, anche se molto isolato, mentre la Pasquetta sarà ancora più stabile con temperature massime in aumento, pur se con vento settentrionali, e minime che rimarranno su valori al di sotto delle medie del periodo».