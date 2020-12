Bevagna, schianto fra due auto: muore 46enne folignate

Tragico incidente stradale nella prima mattinata di giovedì, poco dopo le ore 6, a Bevagna (Perugia) lungo la strada regionale 316, alle porte del paese. Il violento impatto – sulla zona era presente una fitta nebbia – è stato fra due autovetture: una Lancia Y condotta da una donna, rimasta ferita, e una Fiat 126, finita in un fosso, con al volante un uomo di 46 anni. A perdere la vita è stato quest’ultimo, residente a Foligno, mentre l’altra conducente è stata trasportata in ospedale per le cure del caso: non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Foligno, gli agenti della polizia Stradale e gli operatori sanitari del 118.

Articolo in aggiornamento