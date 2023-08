Bevagna, si esibisce Simone Cristicchi

Ospite d’eccezione a Bevagna in occasione del 7° festival internazionale Green Music al parco dell’Imbersato. Ci sarà il cantautore – vincitore di Sanremo 2007 – Simone Cristicchi: si esibirà il 4 agosto nell’acoustic trio ‘Lo chiederemo agli alberi’.

L’evento

Il festival punta a valorizzare i ‘teatri segreti’ storico-naturali dell’Umbria ed è curato dal direttore artistico Maurizio Mastrini: «Si tratta del secondo concerto – commenta il sindaco di Bevagna, Annarita Falsacappa – ospitato negli spazi del vecchio anfiteatro romano recuperati da questa amministrazione. Oggi il parco dell’Imbersato è utilizzato quotidianamente da grandi e piccoli anche per praticare attività sportiva e yoga. A breve verrà inoltre arricchito con giochi per bambini, panchine e strumenti sportivi per gli adulti». Viene specificato che «il concerto di Simone Cristicchi sarà gratuito, è previsto solamente un contributo minimo (10 euro) per un posto a sedere». Possibile avere maggiori informazioni e prenotarsi contattando i numeri 3519344354 – 0742/361667 – 3884524611.