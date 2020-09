Minorenne beve alcol e ha malore: stop per bar di Perugia

Dieci giorni di sospensione per un bar del centro storico di Perugia. Questo il provvedimento – notificato dal personale della divisione polizia amministrativa sociale in applicazione dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – del questore Antonio Sbordone dopo il malore accusato da una minorenne per l’assunzione di alcol: lo aveva acquistato nell’esercizio commerciale in questione, ora chiuso in via temporanea.

Gli approfondimenti

La ragazza aveva accusato il malore – finendo accasciata a terra – dopo aver abusato di bevande alcoliche, in particolar modo di ‘shottini’. Il bar in questione inoltre – sottolinea la questura – è risultato un ritrovo abituale di persone con precedenti di polizia. Il provvedimento è legato anche da ragioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica per evitare che possano ripetersi fatti simili.

Lo stop

Il questore ha dunque deciso di chiudere l’esercizio commerciale per dieci giorni. L’attività della polizia ha consentito di accertare la mancanza del rispetto della normativa vigente in merito alla verifica dell’età dei clienti.