Velostazioni Terni, forse ci siamo: via libera alle tariffe

di S.F.

Ci siamo? Con ogni probabilità – sarebbe grave il contrario considerando i recenti annunci ed il fatto che sono pronte da tempo – non manca molto all’attivazione delle velostazioni a Terni, vale a dire i ‘parcheggi’ coperti per le biciclette. Lo si evince da un passaggio odierno in giunta: c’è il via libera all’approvazione delle tariffe di tre strutture su quattro.

L’emendamento ed i prezzi

A livello tecnico l’esecutivo ha dato il via libera ad un emendamento tecnico al bilancio di previsione 2023/2025, in particolar modo all’allegato riguardante le tariffe per i servizi a domanda individuale. Di mezzo ci sono le velostazioni di largo Micheli, largo Frankl e stazione, mentre al momento non appare quella in vocabolo Staino (a quanto pare perché si vuole utilizzare come base per il cicloturismo, si vedrà). Bene, quanto costerà? Si parla di un abbonamento mensile al costo di 10 euro, la metà «per gli studenti e per chi è in possesso di abbonamento auto ai parcheggi pubblici a pagamento» e 1 euro per l’utilizzo occasionale giornaliero. Da ricordare che l’affidamento sperimentale biennale è in mano a Terni Reti.