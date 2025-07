Lunedì l’episodio più eclatante, con un ladro che, vistosi scoperto dopo il furto di una bici, ha aggredito un vigilantes ed è stato poi bloccato. Ma è lunga negli ultimi mesi, stando ai racconti dei dipendenti, la scia di colpi ai danni di due ruote (anche elettriche) e monopattini, messi a segno nel parcheggio esterno all’acciaieria Arvedi-Ast di Terni.

«Non sappiamo più a chi appellarci, perché chi viene a lavoro in bicicletta anziché essere incentivato è costretto a vivere col terrore di uscire dal turno e non trovare più il mezzo» spiega un dipendente dello stabilimento segnalando il fenomeno.

Da circa un paio d’anni l’azienda – per questioni di sicurezza – ha vietato l’ingresso all’interno del sito delle biciclette, che dunque debbono rimanere fuori dai cancelli, in strada o in parcheggi non custoditi, in preda «ai ladri e ai disastri meteo», commenta il lavoratore. E così, riportando il sentimento di molti colleghi, l’operaio auspica che l’azienda possa tornare ad «offrire un parcheggio interno sicuro a chi viene a lavorare da casa in bicicletta».

