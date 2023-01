Terni, 19 sharing point per la mobilità: tempi lunghi, richiesta proroga al ministero

di S.F.

Per lo sharing mobility in ambito urbano a Terni c’è ancora da attendere. In chiusura d’anno da palazzo Spada è partita una richiesta di proroga almeno fino al 30 giugno 2023 per il completamento del progetto ‘Sharing point’, impostato da Bicincitta in collaborazione con l’ufficio mobilità del Comune: riguarda l’implementazione numerica e tecnologica delle stazioni esistenti per la ‘conversione’ in aree di sosta specifiche per questo settore.

Cosa è successo. La richiesta

Breve riepilogo. La partita vale 400 mila euro – il Comune ci ha messo 30 mila euro, 299 mila sono ministeriali ed i restanti 70 mila a carico della società piemontese – e tutto è partito dal decreto 2018 dell’allora ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (Mattm), utile ad incentivare la mobilità urbana sostenibile (Primus). L’esecutivo Latini ha approvato il progetto in questione nel 2019 e Bicincittà si è occupata di sviluppare il progetto ‘Sharing point’. Il completamento era previsto per dicembre 2022 ma qualcosa non è andato come doveva, a tal punto che a ridosso del capodanno la dirigente Gioconda Sassi ha firmato un atto per chiedere la proroga al ministero della transizione ecologica. Motivo? «Pur essendo ultimati i lavori di installazione ed integrazione delle postazioni di bike sharing compreso il revamping del sistema e l’aggiornamento del software, restano da completare solo le attività di supporto di rilancio del servizio e rendicontare le spese sostenute sul portale attualmente in fase di aggiornamento e non raggiungibile». L’obiettivo per la nuova scadenza è fissata al 30 giugno 2023 con rimodulazione del programma.

La descrizione e le 19 sharing point

Nel documento c’è il riepilogo tecnico del progetto ‘Sharing point’ che, in generale, ha lo scopo di «migliorare la fruizione dell’attuale servizio di bike sharing attivo in città, denominato ‘Valentina’ – ora diventato Bike Ter, ndr – appartenente al circuito Bicincitta, andando a riqualificare le attuali stazioni, trasformandole in aree di sharing mobility, individuabili, riconoscibili e integrate con il trasporto pubblico locale. L’idea è quella di intervenire su tutte le aree esistenti, oltre alla realizzazione di una ulteriore nuova area di mobilita condivisa per portare a 19 il numero totale di sharing point. Le attività di progetto si sono concluse nel mese di dicembre 2022 e la proroga viene temporale viene richiesta per completare le attività di rendicontazione e di chiusura contabile». Come già noto le aree si trovano in piazza Tacito, piazza Europa (in queste due ci saranno punti di ricarica per le e-bike), piazzale della Rivoluzione Francese, Staino, Prati, largo Manni, largo Villa Glori, San Francesco, viale Vannucci, via Bramante, stazione, piazza Buozzi, via Garibaldi, corso del Popolo, viale Brin, Pentima, ospedale, via Martiri della Libertà e via Battisti.