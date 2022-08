Bimbo di 2 anni azzannato da un cane: è grave

Si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Torrette di Ancona, un bambino di 2 anni di Nocera Umbra (Perugia) che nella serata di mercoledì – intorno alle ore 20 – è stato azzannato al collo da un cane. Secondo quanto appreso, l’animale è di proprietà del padre del piccolo. Il fatto è accaduto in Umbria, all’interno di un’abitazione privata della zona di Nocera, e a lanciare l’allarme al numero di emergenza sono stati i genitori. Raggiunto e stabilizzato dagli operatori del 118, il bimbo è stato poi trasferito presso il pronto soccorso più vicino – quello di Fabriano – e da lì in elisoccorso all’ospedale del capoluogo delle Marche. Avrebbe riportato profonde ferite al collo e alla testa, medicate dai sanitari che hanno comunque disposto la riserva di prognosi. L’accaduto è seguito, per gli accertamenti di rito, dall’Arma dei carabinieri.

Condividi questo articolo su