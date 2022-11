Bimbo di 5 anni cade con la bici nel fiume Topino: salvato dalla madre e dai carabinieri

Stavano passeggiando lungo le sponde del fiume Topino a Foligno, nella zona urbana, mamma, figlio di 5 anni in sella a una bici senza freni e un altro di pochi mesi a bordo di una carrozzina. Ad un certo punto il piccolo in bicicletta ha perso l’equilibrio ed è finito nel corso d’acqua, in un punto in cui l’altezza non supera il metro ma la corrente è forte in ragione anche delle forti piogge dei giorni scorsi. Immediatamente la donna si è gettata nel fiume per soccorrere il figlio, nel frattempo bloccato provvidenzialmente da alcune piante: fortuna ha voluto che proprio in quel momento fosse in zona una pattuglia dei carabinieri forestali di Foligno. Che hanno estratto dalle gelide acque la mamma, il figlio e anche la bici. Spaventati e infreddoliti, si sono potuti scaldare a bordo dell’auto di servizio dell’Arma e poi – senza altre conseguenze – sono stati riaccompagnati a casa.

Condividi questo articolo su