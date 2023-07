Bimbo di 5 anni rischia di annegare nella piscina del campus

Sono in corso indagini della polizia di Stato di Perugia su quanto accaduto martedì mattina in una piscina di Perugia, utilizzata anche per i centri estivi. Un bambino di 5 anni, per cause in corso di accertamento, ha rischiato di annegare ed è stato soccorso d’urgenza dagli operatori del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia. Il piccolo è stato poi ricoverato in rianimazione ma non sarebbe in pericolo di vita. Da chiarire i dettagli della vicenda, con gli operatori del campus che appena si sono resi conto dell’accaduto, trovandolo riverso in acqua, hanno immediatamente allertato i soccorsi.

